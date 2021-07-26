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Олимпиада, день 3-й: кто выиграл медали в дзюдо

Олимпиада, день 3-й: кто выиграл медали в дзюдо
13:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Judo

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по дзюдо у мужчин и женщин.

В частности, в весовой категории до 57 кг состоялись все медальные схватки у дзюдоисток. Победу в олимпийском турнире завоевала представительница Косово Нора Гякова, которая в финале одолела иппоном француженку Сару Сисик

В малых финалах бронзовые награды завоевали японка Цукаса Есида и канадка Джессика Климкейт.

Эта медаль стала второй золотой для спортсменов из Косово на этой Олимпиаде. Ранее в весовой категории до 48 кг победу одержала Дистрия Красники. В этом весе украинка  Дарья Билодид стала бронзовым призером. После соревнований украинка заявила о "паузе" в карьере.

Японский дзюдоист Сохеи Оно стал обладателем "золота" в весовой категории до 73 кг. В финале японец победил грузина Лашу Шавдатуашвили

"Бронзу" выиграли южнокореец Ан Чан Грим и монгол Цогтбатар Ценд-Очир.

На Играх-2020 26 июля проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайтеВсе медальные результаты Олимпиады-2020 в Токио доступны в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Дзюдо, Токио-2020.
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