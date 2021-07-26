Олимпиада, день 3-й: кто выиграл медали в дзюдо

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по дзюдо у мужчин и женщин.

В частности, в весовой категории до 57 кг состоялись все медальные схватки у дзюдоисток. Победу в олимпийском турнире завоевала представительница Косово Нора Гякова, которая в финале одолела иппоном француженку Сару Сисик.

В малых финалах бронзовые награды завоевали японка Цукаса Есида и канадка Джессика Климкейт.

Эта медаль стала второй золотой для спортсменов из Косово на этой Олимпиаде. Ранее в весовой категории до 48 кг победу одержала Дистрия Красники. В этом весе украинка Дарья Билодид стала бронзовым призером. После соревнований украинка заявила о "паузе" в карьере.

Японский дзюдоист Сохеи Оно стал обладателем "золота" в весовой категории до 73 кг. В финале японец победил грузина Лашу Шавдатуашвили.

"Бронзу" выиграли южнокореец Ан Чан Грим и монгол Цогтбатар Ценд-Очир.

На Играх-2020 26 июля проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты Олимпиады-2020 в Токио доступны в нашем онлайне.