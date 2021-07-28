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Китай вырвался вперед в медальном зачете Олимпиады после победы прыгунов в воду

Китай вырвался вперед в медальном зачете Олимпиады после победы прыгунов в воду
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fina1908

В среду, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись медальные соревнования среди мужчин в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Победу в турнире завоевали китайские спортсмены Ван Цзунъюань и Се Сийи, что позволило КНР возглавить медальный зачет Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Ван Цзунъюань и Се Сийи показали результат в 467.82. следом за ними расположились атлеты их США Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон (446,36), а третье место досталось спортсменам из Германии Патрику Хаусдингу и Ларсу Рюдигеру (404,73).

Таким образом, Китай завоевал 11-е "золото" на Играх, что позволило Поднебесной выйти на промежуточное первое место в медальном зачете.

Медальный зачет Олимпиады после соревнования прыгунов в воду: 

На Олимпиаде в Токио проходит пятый соревновательный день, за результатами которого можно следить в трансляции от "Телеграф". Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпийских игр.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Прыжки в воду, Олимпиада, Токио-2020.
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