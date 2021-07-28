Китай вырвался вперед в медальном зачете Олимпиады после победы прыгунов в воду

В среду, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись медальные соревнования среди мужчин в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Победу в турнире завоевали китайские спортсмены Ван Цзунъюань и Се Сийи, что позволило КНР возглавить медальный зачет Олимпиады-2020.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Ван Цзунъюань и Се Сийи показали результат в 467.82. следом за ними расположились атлеты их США Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон (446,36), а третье место досталось спортсменам из Германии Патрику Хаусдингу и Ларсу Рюдигеру (404,73).

Таким образом, Китай завоевал 11-е "золото" на Играх, что позволило Поднебесной выйти на промежуточное первое место в медальном зачете.

Медальный зачет Олимпиады после соревнования прыгунов в воду:

На Олимпиаде в Токио проходит пятый соревновательный день, за результатами которого можно следить в трансляции от "Телеграф". Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпийских игр.