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Украинские гимнасты - в топ-20 в личном многоборье на Олимпиаде-2020, победил японец Хасимото

Украинские гимнасты - в топ-20 в личном многоборье на Олимпиаде-2020, победил японец Хасимото
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В среду, 28 июля, на Олимпиаде-2020 в Японии прошли соревнования по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье среди мужчин. Победу в напряженной борьбе завоевал японец Дайки Хасимото, а украинцы Илья Ковтун и Петр Пахнюк попали в двадцатку лучших.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.

Дайки Хасимото выиграл домашнюю Олимпиаду с результатом 88,465 балла, следом за ним расположился китаец Сяо Жотэн (88,065 балла), а представитель команды олимпийского комитета России (ОКР) Никита Нагорный с 88,031 баллами стал третьим.

Украинские гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк заняли 11-е и 19-е места соответственно с результатами 83.797 и 81.265.

Результаты индивидуального многоборья среди мужчин на Олимпиаде в Токио:

"Телеграф" напоминает, что ранее на Олимпийских играх в Токио гимнасты разыграли два комплекта наград в командных турнирах - у мужчин и женщин. В обоих дисциплинах победили представители сборной ОКР. Команды Украины была представлена только в мужской программе и сумела пробиться в финал, где "Желто-синие" заняли 7-е место.

Со всеми результатами Олимпийских игр в Японии можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Спортивная гимнастика, Токио-2020.
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