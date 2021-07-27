Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в плавании

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись четыре медальных заплыва.

Австралийская пловчиха Кайли Рочель Маккаун завоевала "золото" Олимпиады на дистанции 100 м на спине. Второй результат показала Кайли Масс из Канады, а "бронза" досталась представительнице США Реган Смит.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м на спине

Пловец из Великобритании Том Дин выиграл заплыв на дистанции 200 м вольным стилем. Второй результата у его соотечественника Данкана Скотта, а "бронзу" завоевал бразилец Фернандо Муленберг Шеффер.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м вольным стилем

Представитель олимпийского комитета России Евгений Рылов завоевал "золото" на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м на спине. Второй результат показал его соотечественник Климент Колесников, а "бронзой" довольствовался Райан Мерфи из США.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м на спине

Американка Лидия Элис Якоби выиграла заплыв на 100 метров брассом. Второй результат показала представительница ЮАР Татьяна Шенмакер, а третье место у еще одной американки - Лилиан Кинг.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м брассом

С медальными результатами пловцов за 26 июля можно ознакомиться у нас на сайте. За всеми медальными результатами Игр в Токио следите в нашем онлайне.