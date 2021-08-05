На Олимпиаде в Токио "золото" в прыжках в воду взяла 14-летняя спортсменка

В четверг, 5 августа, на Олимпиаде-2020 в Японии прошли медальные соревнования по прыжкам в воду. За "золото" сражались женщины, которые прыгали с 10-метровой платформы, а победу одержала 14-летняя Хунчань Цюань.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Победу в соревновании завоевала 14-летняя китаянка Хунчань Цюань, выступление которой судьи оценили в 466,20 балла. "Серебро" завоевала ее соотечественника Юйси Чэнь - 425,40, а "бронзу" добыла представительница Австралии Мелисса Ву - 371,40.

Отметим, единственная украинка в этой дисциплине София Лыскун не сумела преодолеть первый квалификационный барьер, показав предпоследний результат из 30 спортсменок.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Вышка. 10 м

С результатами предыдущего медального дня, 3 августа, в прыжках в воду можно ознакомиться по ссылке. Отметим, в субботу, 7 августа, состоится последнее медальное соревнование в прыжках в воду - за "золото" поборются мужчины (10-метровая платформа).

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр.