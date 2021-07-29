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Олимпиада, день 6-й: кто выиграл медали в плавании

Олимпиада, день 6-й: кто выиграл медали в плавании
Обновлено 06:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamUSA

В четверг, 29 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) проходят соревнования пловцов. В этот игровой день будет разыграно сразу 5 комплектов наград в плавании. В четырех видах уже состоялись финальные заплывы.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

На дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин победу с олимпийским рекордом отпраздновал Кейлеб Дрессел из США, второе место занял австралиец Кайл Челмерс, а третья позиция на счету Климента Колесникова из сборной олимпийского комитета России.

У женщин в дисциплине 200 метров баттерфляем китаянка Юйфэй Чжан с олимпийским рекордом добыла "золото", следом за ней расположились американки Реган Смит и Хали Фликинджер. 

В заплыве на 200 метров брассом "золото" завоевал австралиец Зак Стабблти-Кук, "серебро" добыл нидерландец Арно Камминга, а "бронза" досталась финну Матти Маттссону.

Напомним, в первом заплыве игрового дня медаль добыл украинец Михаил Романчук, который принес Украине "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем.

Немного позднее в Токио пройдет финальный заплыв в женской эстафете 4х200 вольным стилем.

С результатами пловцов вчерашнего олимпийского игрового дня, 28 июля, можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Токио-2020.
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