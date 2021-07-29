Стал известен победитель в женской рапире на командном турнире Олимпийских игр

В пятницу, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) завершился женский командный турнир по фехтованию на рапирах.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном поединке встретились команды олимпийского комитета России (ОКР) и Франции. Решающая дуэль завершилась со счетом 45:34 в пользу россиянок. Таким образом, сборная ОКР в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и запасной Аделины Загидуллиной завоевала "золото" Игр, а француженки Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье и Астрид Гюйар довольствуются "серебром".

В матче за третье место американки без шансов уступили команде Италии. Итоговый счет - 23:45.

Напомним, в пятый игровой день, 28 июля, на Олимпиаде в Токио состоялся командный турнир по фехтованию на саблях среди мужчин. Победу у саблистов завоевала сборная Южной Кореи.

На Олимпиаде в Токио подходит к завершению шестой медальный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.