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Стал известен победитель в женской рапире на командном турнире Олимпийских игр

Стал известен победитель в женской рапире на командном турнире Олимпийских игр
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FIE_fencing

В пятницу, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) завершился женский командный турнир по фехтованию на рапирах. 

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В финальном поединке встретились команды олимпийского комитета России (ОКР) и Франции. Решающая дуэль завершилась со счетом 45:34 в пользу россиянок. Таким образом, сборная ОКР в составе Инны Дериглазовой, Ларисы Коробейниковой, Марты Мартьяновой и запасной Аделины Загидуллиной завоевала "золото" Игр, а француженки Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье и Астрид Гюйар довольствуются "серебром".

В матче за третье место американки без шансов уступили команде Италии. Итоговый счет - 23:45.

Напомним, в пятый игровой день, 28 июля, на Олимпиаде в Токио состоялся командный турнир по фехтованию на саблях среди мужчин. Победу у саблистов завоевала сборная Южной Кореи.

На Олимпиаде в Токио подходит к завершению шестой медальный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр в Токио доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Фехтование, Рапира, Токио-2020.
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