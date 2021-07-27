Скачать
Вторник, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Швейцарки заняли весь пьедестал в маунтинбайке на Олимпийских играх
Швейцарки заняли весь пьедестал в маунтинбайке на Олимпийских играх
Китаянки выиграли "золото" в синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина
Китаянки выиграли "золото" в синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина
Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио
Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио
На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в командных видах спорта
На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в командных видах спорта

Китай вышел в лидеры медального зачета Олимпиады после победы стрелков

Китай вышел в лидеры медального зачета Олимпиады после победы стрелков
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter VoiceofPD

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде-2020 в Японии были разыграны два комплекта наград среди стрелков, в частности в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте победу одержали представители Китая.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Китайцы Ян Цянь и Ян Хаожань в финале олимпийского турнира обыграли американцев Мэри Такер и Лукаса Козенески со счетом 17:13. Этот успех вывелКНР на первое место в медальном зачете Олимпиады. У Китая уже девять золотых наград, у США и Японии - по восемь.

"Бронзу" добыли представители команды олимпийского комитета России (ОКР) Юлия Каримова и Сергей Каменский, которые сумели обыграть южнокорейский дуэт Квон Ын Чи / Нам Тэ Юн со счетом 17:9.

Напомним, во время четвертого соревновательного дня победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте победу одержали также китайцы. К слову, в этой дисциплине медаль завоевали украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, которые принесли Украине треть медаль на Олимпийских играх.

Следить за ходом Олимпиады-2020 можно в нашей онлайн-трансляции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 298

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, Стрельба из пневматической винтовки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 4-го игрового дня
02 Украинские стрелки Костевич и Омельчук выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
03 Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в плавании
04 Триатлонистка из Бермудских островов выиграла первое "золото" для своей страны в истории Олимпиад
05 На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в командных видах спорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь