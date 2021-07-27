Китай вышел в лидеры медального зачета Олимпиады после победы стрелков

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде-2020 в Японии были разыграны два комплекта наград среди стрелков, в частности в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте победу одержали представители Китая.

Китайцы Ян Цянь и Ян Хаожань в финале олимпийского турнира обыграли американцев Мэри Такер и Лукаса Козенески со счетом 17:13. Этот успех вывелКНР на первое место в медальном зачете Олимпиады. У Китая уже девять золотых наград, у США и Японии - по восемь.

"Бронзу" добыли представители команды олимпийского комитета России (ОКР) Юлия Каримова и Сергей Каменский, которые сумели обыграть южнокорейский дуэт Квон Ын Чи / Нам Тэ Юн со счетом 17:9.

Напомним, во время четвертого соревновательного дня победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте победу одержали также китайцы. К слову, в этой дисциплине медаль завоевали украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, которые принесли Украине треть медаль на Олимпийских играх.

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