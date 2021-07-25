Узбекский спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских игах в Токио разыграли два комплекта наград среди тхэквондистов, в частности сражались мужчины в весовой категории до 68 кг.

Победу в олимпийском турнире в этой весовой категории завоевал представитель Узбекистана Улугбек Рашитов, который в финале одолел британца Брэдли Синдена со счетом 34:29. Таким образом, Улугбек принес своей стране первую медаль на Играх в Токио.

Бронзовыми призерами Олимпиады-2020 стали китаец Чжао Шуай и турок Хакан Речбер.

Кроме того, были разыграны медали по тхэквондо и у женщин в весовой категории до 57 кг.

Здесь триумфовала американка Анастасия Золотич, добывшая победу над представительницей олимпийского комитета России (ОКР) Татьяной Мининой со счетом 25:17.

"Бронзу" завоевали представительница Китайского Тайбэя Ло Чиа-Линг и турчанка Хатидже Кюбра Ильгюн.

"Телеграф" напоминает, что во время второго соревновательного дня на Олимпиаде в Токио сборная Украины завоевала свою вторую медаль - "бронзу" выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Со всеми результатами Олимпиады-2020 можно ознакомиться в нашем онлайне.