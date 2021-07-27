Дзюдо на Олимпиаде: результаты 4-го игрового дня

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио были разыграны два комплекта наград в дзюдо.

В частности, в весовой категории до 81 кг у мужчин триумфовал японец Таканори Нагасе, который в финальной схватке одолел представителя Монголии Саида Моллаеи.

"Бронзу" выиграли Шамиль Борчашвили из Австрии и бельгиец Маттиас Кассе.

У женщин в весовой категории до 63 кг победу одержала француженка Кларисса Агбегнену, которая в решающем поединке одолела словенку Тину Трштеняк.

В малых финалах "бронзы" добыли итальянка Мария Кентраччио и канадка Катрин Бушемин-Пинар.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах олимпийского турнира по дзюдо в третий соревновательный день. 26 июля победы одержали представительница Косово Нора Гякова и японец Сохеи Оно.

Напомним, именно в дзюдо сборная Украины завоевала свою первую медаль на Играх-2020. "Бронзу" выиграла Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг.

За ходом 4-го соревновательного дня Олимпиады-2020 можно следить у нас на сайте. Все результаты Игр доступны в нашем онлайне.