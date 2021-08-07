На Олимпиаде в Токио 15-летний украинец Середа занял 6-е место в прыжках в воду

В субботу, 7 августа, на Олимпиаде в Токио разыграли последний комплект медалей в прыжках в воду. В соревнованиях среди мужчин принял участие и 15-летний украинец Алексей Середа, который показал шестой результат.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

В прыжках в воду с 10-метровой вышки "золото" добыл китаец Юань Цао, выступление которого судьи оценили в 582,35 балла. Следом за ним расположился его соотечественник Янь Цзянь (580,40). Третье место досталось британцу Томасу Дейли, который прославился на текущей Олимпиаде своим необычным хобби. Украинец Середа с 461,70 баллами в активе занял шестое место. Этот результат является лучшим на Олимпиадах в истории Украины в этом виде спорта.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Вышка. 10 м

Отметим, в четверг, 5 августа, на Олимпиаде в Токио за медали в прыжках в воду сражались женщины. Победу в прыжках с 10-метровой платформы завоевала 14-летняя китаянка Хунчань Цюань.