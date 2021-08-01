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Олимпийский чемпион поразил сеть своим необычным хобби (фото)

Олимпийский чемпион поразил сеть своим необычным хобби (фото)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф

Британский прыгун в воду Том Дейли, который 26 июля добыл золото на Олимпиаде в японском Токио, показал, как проводит свободное время. Оказывается спортсмен любит вязать. 

На это обратил внимание блогер Антон Ходза. 

"Говорит, пристрастился к вязанию во время карантина. Успокаивает", - написал он. 

Пользователей сети вид вяжущего олимпийского чемпиона привел в восхищение, а некоторые напомнили, что подобный способ времяпровождения популярен у многих известных лиц, среди которых Джулия Робертс, Дэвид Духовны, Сара Джессика Паркер, Курт Кобейн.

Напомним, "Телеграф" активно следит за темой Олимпиады, с последними новостями по теме можно ознакомиться здесь

Как сообщалось ранее, украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем, чем принес нашей стране первую серебряную медаль.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Олимпиада, Вязание, Том Дэйли.
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