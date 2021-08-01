Олимпийский чемпион поразил сеть своим необычным хобби (фото)

Британский прыгун в воду Том Дейли, который 26 июля добыл золото на Олимпиаде в японском Токио, показал, как проводит свободное время. Оказывается спортсмен любит вязать.

На это обратил внимание блогер Антон Ходза.

"Говорит, пристрастился к вязанию во время карантина. Успокаивает", - написал он.

Пользователей сети вид вяжущего олимпийского чемпиона привел в восхищение, а некоторые напомнили, что подобный способ времяпровождения популярен у многих известных лиц, среди которых Джулия Робертс, Дэвид Духовны, Сара Джессика Паркер, Курт Кобейн.

Напомним, "Телеграф" активно следит за темой Олимпиады, с последними новостями по теме можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось ранее, украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем, чем принес нашей стране первую серебряную медаль.