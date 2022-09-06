Россияне дважды за сутки обстреляли Кривой Рог ракетами (фото и видео)

Информация о пострадавших уточняется

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Украину, после ночных ударов по Харькову, враг попал ракетами по Кривому Рогу. На месте прилета — столб дыма.

Ракетные удары по городу подтвердил глава ВЦА Александр Вилкул. Про пострадавших и разрушения пока ничего не известно, но столб дыма поднимается на метры вверх. Местные жители публикуют фото и видео последствий прилета в соцсетях.

Сообщается также о работе ПВО в Днепропетровской области.

Дым над местом прилета

Накануне вечером около 19 часов в Криворожском районе в Карповской громаде оккупанты крылатыми ракетами ударили по нефтебазе. Они уничтожили большие запасы топлива. Окончательные последствия еще устанавливаются.

Пожар на нефтебазе в Криворожском районе

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты продолжают атаковать на Донбассе. Согласно картам боевых действий и данным Генштаба ВСУ, наступление врага отмечено в районе Бахмута и от оккупированного Донецка. В свою очередь украинские военные теснят россиян сразу на нескольких направлениях. В частности — на юге в Херсонской области. Эксперт из Европы считает, что на полную деоккупацию Украины понадобится несколько лет.