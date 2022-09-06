У Зеленского сообщили о хороших новостях с Харьковщины, оккупанты в панике из-за Балаклеи (карта)

Украинские власти не разглашают информацию о ситуации на этом направлении

Во вторник, 6 сентября, на 195-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о продвижении украинских войск в Харьковской области в районе города Балаклея.

Об этом сообщают пропагандистские ресурсы. В российских telegram-каналах сейчас царят панические настроения.

Украинские власти пока не сообщают о передвижениях ВСУ на этом направлении, но у Зеленского уже намекнули на успех операции.

"Сегодня вечером будет отличная новость от президента Зеленского о контрнаступательной операции в Харьковской области", — написал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Twitter.

Продвижение ВСУ в направлении Балаклеи

Балаклея на карте Украины

В Генштабе в вечерней сводке за вторник не сообщали о наступательной операции в Харьковской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на длительное молчание Генштаба ВСУ о контрнаступлении на Херсонщине, карты боевых действий свидетельствуют о дальнейшем нарушении линий поставок оккупантов в этом регионе.

Напомним, накануне Генштаб отчитался о ликвидации 50 000 оккупантов. В сети мемами и шутками поздравили Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и его подчиненных.