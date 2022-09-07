Продвижение на юге: ВСУ уничтожили российский самолет и три склада с БК за сутки

Враг начал более активно вести воздушную разведку

Пока россияне на юге Украины используют для попыток наступления весьма неординарные способы атак, украинские военные продолжают руководствоваться логикой и военной тактикой. Благодаря такому разумному подходу лишь за прошедшие сутки враг не досчитался сразу троих складов с боеприпасами — на Херсонщине и Николаевщине, а также лишился "железной птички" Су-25.

Больше подробностей об успехах наших парней и девушек на южном направлении фронта рассказали в свежей сводке оперативного командования "Юг" 7 сентября. Военные призывают быть мирное население максимально осторожными: противник начал более активно вести разведку в воздухе.

Как подтверждение этому — минимум две авиационные цели, которые были навсегда приземлены. Это и уже упомянутый штурмовик Су-25, который сбили после ударов россиян по направлению к Костромке, Белогорке, Безымянном и Сухого Ставка; и беспилотник "Орлан-10". Авиацию армия рф начала вновь активно использовать, надеясь возобновить свои утраченные позиции, но сопротивление ВСУ вряд ли позволит это совершить.

Всего за прошедшие сутки наши защитники 13 раз отработали по позициям врага с помощью авиации, а всего выполнили более 2,5 сотен огневых заданий.

Таким образом в копилку потерь противника можно записать 83 солдат, пять танков, 12 гаубиц типа "Мста", пушки "Гиацинт-Б" и три броневика. Как всегда точно на воздух взлетели сразу три склада с боеприпасами — на этот раз в Снегиревке (Николаевщина), а также Голой Пристани и Томиной Балке (под Херсоном).

Уничтоженные склады на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинским военным может понадобиться времени для полной деоккупации южных областей от российской армии. На этот вопрос подробно ответил эстонский полковник Каупо Росин.

Помимо этого мы разбирались, можно ли ожидать, что освобождение юга "зацепит" также и Крымский полуостров.