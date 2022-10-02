ВСУ уменьшили армию путина на 64 оккупанта и 16 танков, а также "затрофеили" БТР

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 500 задач

Наряду с успехами на Востоке украинские защитники продолжают успешно наносить потери врагу и в южных областях.

Так, в течение боевых суток наши бойцы уничтожили 64 потенциальных русских убийцы, а также ликвидировали большое количество техники захватчиков.

Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того, в течение суток авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 550 огневых заданий.

Помимо живой (уже неживой) силы врага ВСУ в течение 1 октября ликвидировали:

2 самоходные гаубицы "Мста-С";

2 противотанковых ракетных комплекса;

3 дрона;

16 танков;

11 единиц другой автомобильной и бронированной техники.

"Изюминкой на торте" стал вражеский бронетранспортер, который достался украинской армии в качестве трофея.

"Обстановка в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется силами обороны. Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций", – отмечается в сводке.

Напомним, что несмотря ожесточенные и трудные бои, украинские воины не теряют чувства юмора и находят в себе способности потроллить оккупантов – куда же без этого на войне?!