ВСУ уменьшили армию путина на 64 оккупанта и 16 танков, а также "затрофеили" БТР
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Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 500 задач
Наряду с успехами на Востоке украинские защитники продолжают успешно наносить потери врагу и в южных областях.
Так, в течение боевых суток наши бойцы уничтожили 64 потенциальных русских убийцы, а также ликвидировали большое количество техники захватчиков.
Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг".
Кроме того, в течение суток авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 550 огневых заданий.
Помимо живой (уже неживой) силы врага ВСУ в течение 1 октября ликвидировали:
- 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
- 2 противотанковых ракетных комплекса;
- 3 дрона;
- 16 танков;
- 11 единиц другой автомобильной и бронированной техники.
"Изюминкой на торте" стал вражеский бронетранспортер, который достался украинской армии в качестве трофея.
"Обстановка в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется силами обороны. Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций", – отмечается в сводке.
Напомним, что несмотря ожесточенные и трудные бои, украинские воины не теряют чувства юмора и находят в себе способности потроллить оккупантов – куда же без этого на войне?!