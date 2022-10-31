Експерт розповів, які міста ЗСУ звільнять наступними

План звільнення може змінитися — як черга населенних пунктів, так і час їхньої деокупації

На тлі наближення зими просування Збройних сил України певним чином сповільнилося, але не слід розраховувати, що в цьому році це все. Українські війська ще підуть вперед і звільнять нові населені пункти найближчим часом.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, ЗСУ зможуть звільнити практично все правобережжя Херсонщини, в тому числі і Херсон, але цього потрібно дочекатися.

"Я зараз бачу як мінімум дві локації, які найближчим часом можуть бути звільнені: це локація Берислав — Козацький і локація Снігурівки. А яка з них буде звільнена, або комбіновано обидві відразу — це вже інше питання. Аналогічно і коли, оскільки формування умов для звільнення теж грають дуже важливе значення. Але те, що звільнення як таке буде відбуватися поетапно, це факт", — зазначив він.

Берислав на карті України

Снігурівка на карті України

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовий експерт Андрій Риженко розповів, що ЗСУ ймовірно не збираються звільняти Херсон через вуличні бої. Це може спричинити велику кількість втрат серед мирного населення і військових.