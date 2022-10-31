Експерт розповів, які міста ЗСУ звільнять наступними
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План звільнення може змінитися — як черга населенних пунктів, так і час їхньої деокупації
На тлі наближення зими просування Збройних сил України певним чином сповільнилося, але не слід розраховувати, що в цьому році це все. Українські війська ще підуть вперед і звільнять нові населені пункти найближчим часом.
Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, ЗСУ зможуть звільнити практично все правобережжя Херсонщини, в тому числі і Херсон, але цього потрібно дочекатися.
"Я зараз бачу як мінімум дві локації, які найближчим часом можуть бути звільнені: це локація Берислав — Козацький і локація Снігурівки. А яка з них буде звільнена, або комбіновано обидві відразу — це вже інше питання. Аналогічно і коли, оскільки формування умов для звільнення теж грають дуже важливе значення. Але те, що звільнення як таке буде відбуватися поетапно, це факт", — зазначив він.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовий експерт Андрій Риженко розповів, що ЗСУ ймовірно не збираються звільняти Херсон через вуличні бої. Це може спричинити велику кількість втрат серед мирного населення і військових.