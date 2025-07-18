Був легендою радянського кіно: від чого помер актор Брондуков та як виглядає його могила (фото)

Актор знявся у більш ніж 100 кінострічках

Відомий український актор Борислав Брондуков, який став улюбленцем мільйонів завдяки яскравим ролям у фільмах "Афоня", "Табор іде в небо" та "Кам’яний хрест", пішов із життя у 2004 році. Його, як і секс-символа 80-х Андрія Харитонова, поховали на Байковому цвинтарі. Але попри роки, пам’ять про талановитого артиста продовжує жити у серцях глядачів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого помер зірка радянських фільмів Борислав Брондуков та як виглядає його могила. Ми дізналися деякі факти з життя актора.

Борислав Брондуков — що про нього відомо

Один із найколоритніших та найулюбленіших акторів радянського та українського кіно був Борислав Брондуков. Попри те, що він частіше з’являвся в епізодичних ролях, багато з них були набагато яскравішими, ніж головні.

Борислав Брондуков у молодості

Народився Борислав у 1938 році у селі Дубова Поліського району Київської області у російсько-польській родині. Спочатку його шлях не віщував акторської кар’єри, після закінчення Київського будівельного технікуму Брондуков працював виконробом на будівництві, а потім влаштувався на завод "Арсенал".

Борислав Брондуков випадково став актором

Саме там, у народному театрі при заводі, Брондуков уперше вийшов на сцену й одразу привернув до себе увагу. Його талант помітив ректор Театрального інституту імені Карпенка-Карого та запропонував вступати до нього до вишу. Але у приймальній комісії йому відмовили, сказавши з глузуванням: "З такою зовнішністю — виконробом треба бути, а не до театру проситися".

Борислав Брондуков зіграв у більш ніж 100 фільмах

Але за 23-річного Борислава заступився ректор і передрік йому велику славу в кінематографі. І він не схибив.

Брондуков став майстром яскравих характерних ролей, він часто грав простачків, пройдисвітів, п’яниць, але робив це так живо і привабливо, що навіть негативні герої викликали у глядача симпатію. Його запам’ятали за такими фільмами, як "Афоня", "Табір іде в небо", "Камінний хрест", "Гараж", "Квітка на камені", "Спортлото-82" та десятках інших.

Борислав Брондуков запам’ятався епізодичними, але яскравими ролями

Від чого помер Борислав Брондуков і як виглядає його могила

Легендарного українського актора Борислава Брондукова не стало 10 березня 2004 року. Він помер на 67-му році життя у селі Биківня. Останні сім років актор був прикутий до ліжка, оскільки пережив три інсульти (у 1984, 1993 та 1997 роках).

Борислав Брондуков помер у 2004 році

Після останнього він впав на три дні в кому, але зумів вибратися, а потім переніс складну операцію з видалення гематоми головного мозку. На жаль, повністю відновитися Брондуков вже не зміг: мова була порушена, рухи — обмежені, а лікарі поставили діагноз епілепсія. Він впызнавав лише дружину Катю та ще кількох людей.

Як виглядає могила актора Борислава Брондукова

Поховали радянського актора на Байковому цвинтарі (дільниця № 49а), а через три роки встановили йому скромний, але гідний пам’ятник. Він символізує вічний хрест (порятунок, безсмертя та милосердя). На гранітній плиті висічено прізвище та ім’я актора, а також дати народження та смерті, а поруч вигравіювали його портрет.

Борислава Брондукова поховано на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила легенди радянського кіно Данила Сагала. Він народився у Дніпрі та помер у Москві.