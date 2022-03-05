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Війна вже пішла не так, як планував путін, Україна переможе — Блінкен

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українці показали всьому світу свою незламність Новина оновлена 05 березня 2022, 07:47
Українці показали всьому світу свою незламність

Будь-які варіанти зі встановленням російської влади в Україні є неможливими

Україна героїчно тримає оборону проти російської фашистської навали уже десятий день поспіль. Проте загальна стійкість народу та бажання захистити свою землю безперечно приведе нашу країну до перемоги.

Такої думки про Україну притримується держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, про що інформує служба BBC.

За словами чиновника, він не може прорахувати, скільки часу ще триватимуть військові дії, однак говорити про невідворотність програшу української держави нема сенсу. Це підтверджує загальна стійкість українців.

"Якщо Москва прагне якимось чином спробувати скинути владу та встановити власний маріонеточний режим, 45 мільйонів українів так чи інакше відкинуть це", — підкреслив він у розмові із журналістами.

Блінкен переконаний, що війна від самого початку пішла не так, як на це розраховував кривавий диктатор володимир путін. Швидкий та значний опір українських військовослужбовців і бійців тероборони, а також відвага цивільних людей зупиняє російську навалу у всіх населених пунктах держави.

На думку Блінкена, Україна здатна перемогти росію у цій нікому непотрібній війні, котра почалась через імперські амбіції окремих політиків.

Про те, що противник дестабілізований, свідчать і постійні дані від Генштабу ЗСУ щодо втрат і загальної поведінки російських солдат. Все більше і більше бійців ворожої армії обирають полон, а не бій із українцями.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перемога #Держсекретар США #Ентоні Блінкен
Українці показали всьому світу свою незламність
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Війна вже пішла не так, як планував путін, Україна переможе — Блінкен
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