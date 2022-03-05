Окупанти деморалізовані та продовжують здаватися у полон: свіже зведення Генштабу

Українська армія продовжує нищити російських окупантів

Розпочався десятий день героїчного протистояння України ворожому путінскькому вторгненню.Українські захисники продовжую обороняти нашу країну від окупантів, завдаючи ворогу нищівних втрат як особового складу, так і знищуючи сотні одиниць їхньої техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 5 березня.

Повідомляється, що ЗСУ і підрозділи Сил безпеки та оборони України продовжують вести запеклі бої зі звільнення України від російських загарбників. Варто зазначити, що частини та підрозділи російської армії вже деморалізовані, і їх солдати та офіцери самостійно здаються у полон або втікають, залишаючи своє озброєння і техніку. Великий вклад в визволення України роблять і звичайні неозброєні люди, які демонструють окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

На жаль, але окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення, завдаючи ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, та використовують жінок, дітей і літніх людей в якості "живого щита". В російському інформаційному просторі продовжуються спроби створити картину визвольного "бліцкригу", тому в росЗМІ активно розповсюджується тотальна брехня. Також ворог приховує свої реальні втрат в особовому складі та техніці від росіян.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

Нагадаємо, російська влада неохоче повідомляє своїм громадянам про втрати в Україні, однак перші проблиски все ж були. Зокрема, російський сенатор Людмила Нарусова заявила, що в одній з рот російських "строковиків", яких відправили на війну в Україну, вижило тільки 4 солдати зі 100.

Варто зазначити, що навіть у путінському оточенні не дуже задоволені заходами, які "Роскомнагляд" робить, щоб обмежити доступ до інформації для простих росіян. Так олігарх Олег Дерипаска дуже містко висловився проти блокування Facebook у країні, запропонувавши одягнути громадянам країни "мішок на голову".