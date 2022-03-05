Оккупанты деморализованы и продолжают сдаваться в плен: свежая сводка Генштаба

Украинская армия продолжает уничтожать российских оккупантов

Начался десятый день героического противостояния Украины враждебному путинскому вторжению. Украинские защитники продолжают защищать нашу страну от оккупантов, нанося врагу сокрушительные потери как личного состава, так и уничтожая сотни единиц их техники.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 субботы, 5 марта.

Сообщается, что ВСУ и подразделения Сил безопасности и обороны Украины продолжают вести упорные бои по освобождению Украины от российских захватчиков. Следует отметить, что части и подразделения русской армии уже деморализованы, и их солдаты и офицеры самостоятельно сдаются в плен или убегают, оставляя свое вооружение и технику. Большой вклад в освобождение Украины вносят и обычные невооруженные люди, которые демонстрируют оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.

К сожалению, но кафиры продолжают обстреливать гражданское население, нанося ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, и используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита". В российском информационном пространстве продолжаются попытки создать картину освободительного "блицкрига", поэтому в росСМИ активно распространяется тотальная ложь. Также враг скрывает свои реальные потери в личном составе и технике от россиян.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

Напомним, российские власти неохотно сообщают своим гражданам о потерях в Украине, однако первые проблески все же были. В частности, российский сенатор Людмила Нарусова заявила, что в одной из рот российских "срочников", которых отправили на войну в Украину, выжило только 4 солдата из 100 человек.

Стоит отметить, что даже в путинском окружении не очень довольны мерами, которые "Роскомнадзор" предпринимает, чтобы ограничить доступ к информации для простых россиян. Так, олигарх Олег Дерипаска очень вместительно высказался против блокировки Facebook в стране, предложив одеть гражданам страны "мешок на голову".