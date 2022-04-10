Окупанти пограбували семінарію у Ворзелі, вкрали навіть старі кросівки

Окупанти винесли всю техніку та речі семінаристів.

У Ворзелі на Київщині росіяни пограбували семінарію Пресвятого серця Ісуса. Украли пам’ятну чашу зі Святої Меси, техніку, пошкодили автомобілі.

Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської єпархії Віталій Кривицький у своєму Facebook.

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"Мародери, важкою технікою відчинили ворота, щоб заїхати всередину і не виїхати з порожніми руками. Відвезли практично все, що можна продати. Від кондиціонерів, пральних машин, комп’ютерів, роутерів, кухонного обладнання... до старих кросівок Отця-ректора, в яких він любив бігати. Викрадено також деякі літургійні речі, у тому числі пам’ятну чашу зі Святої Меси, яку очолював святий Іван Павло II у 2001 році на "Чайці" та монстранцію", — написав Кривицький.

Окупанти пограбували семінарію Пресвятого серця Ісуса

У будівлі вибито скло

На територію будівлі заїхали тяжкою технікою

Окрім того, росіяни пошкодили кілька автомобілів, але вони їздять. Деякі приміщення семінарії постраждали від вибухів.

За словами Віталія Кривицького, у семінарії немає води, світла, газу. Туди вже повернулися ректор, духовний отець та диякони. Також приєдналося кілька чоловіків, які допомагають відновити семінарію. До закладу приходять місцеві, які потребують допомоги.

Російські військові пошкодили автомобілі

Деякі приміщення та огородження семінарії постраждали від вибухів

"Завтра, у Вербну Неділю, всі грошові збори в наших парафіях традиційно спрямовуються на утримання єпархіальної семінарії. Заздалегідь щиро дякую кожному за будь-яку пожертву! Україні, яка відновлюватиметься після війни, знадобляться також і духовні керівники — священики", — додав єпископ.

Вкрали пам’ятну чашу зі Святої Меси

У коментарях під постом користувачі згадують, як більшовики грабували храми та зазначають, що "історії властиво повторюватися".

Українці висловлюють свої жаль і пропонують допомогти матеріально:

"Дуже шкода і прикро, що загарбники зробили замах на такий заклад".

"Можливо, є рахунок, на який можна швидше перекласти?"

"Свідчення і солідарність пліч-о-пліч допоможуть все відбудувати. Співчуваємо і молимося разом з вами"

Зазначимо, що російські військові надсилають сім’ям тонни речей, викрадені в Україні. Свідченням цього є кадри із камер спостереження, встановлених у відділенні СДЕК (служби кур’єрської поштової доставки) у білоруському місті Мозир.

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