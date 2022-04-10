Окупанти пограбували семінарію у Ворзелі, вкрали навіть старі кросівки
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Окупанти винесли всю техніку та речі семінаристів.
У Ворзелі на Київщині росіяни пограбували семінарію Пресвятого серця Ісуса. Украли пам’ятну чашу зі Святої Меси, техніку, пошкодили автомобілі.
Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської єпархії Віталій Кривицький у своєму Facebook.
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"Мародери, важкою технікою відчинили ворота, щоб заїхати всередину і не виїхати з порожніми руками. Відвезли практично все, що можна продати. Від кондиціонерів, пральних машин, комп’ютерів, роутерів, кухонного обладнання... до старих кросівок Отця-ректора, в яких він любив бігати. Викрадено також деякі літургійні речі, у тому числі пам’ятну чашу зі Святої Меси, яку очолював святий Іван Павло II у 2001 році на "Чайці" та монстранцію", — написав Кривицький.
Окрім того, росіяни пошкодили кілька автомобілів, але вони їздять. Деякі приміщення семінарії постраждали від вибухів.
За словами Віталія Кривицького, у семінарії немає води, світла, газу. Туди вже повернулися ректор, духовний отець та диякони. Також приєдналося кілька чоловіків, які допомагають відновити семінарію. До закладу приходять місцеві, які потребують допомоги.
"Завтра, у Вербну Неділю, всі грошові збори в наших парафіях традиційно спрямовуються на утримання єпархіальної семінарії. Заздалегідь щиро дякую кожному за будь-яку пожертву! Україні, яка відновлюватиметься після війни, знадобляться також і духовні керівники — священики", — додав єпископ.
У коментарях під постом користувачі згадують, як більшовики грабували храми та зазначають, що "історії властиво повторюватися".
Українці висловлюють свої жаль і пропонують допомогти матеріально:
"Дуже шкода і прикро, що загарбники зробили замах на такий заклад".
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