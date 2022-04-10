Думав, що відрізатимуть вуха та пальці: російський окупант "прозрів" у полоні

Війну в Україні росіяни називають "сафарі на українців".

Російські окупанти поступово "прозрівають" і починають розуміти, наскільки брехлива російська пропаганда. Російський лейтенант, який потрапив у полон, зізнався, що очікував до себе дуже погане і навіть звіряче ставлення, але у нього стався "розрив шаблонів" через людяність українських військових.

Відео допиту опублікувала Служба безпеки України у телеграм-каналі.

Окупант зізнається, що чекав, що йому відрізатимуть вуха чи пальці, і в принципі всіляко принижуватимуть, проте до нього ставилися гуманно: нагодували, напоїли. Полонений також зазначив, що весь час, який він перебуває в полоні, з ним розмовляють лише російською мовою, і ніхто не знущається. Солдат визнав, що в Україні він не побачив ні нацистів, ні утисків російської мови, ні жорстокого поводження з етнічними росіянами.

Також полонений звернувся до росіян і закликав їх не вірити російській пропаганді та всіляко уникати відправлення в Україну, навіть якщо це загрожуватиме їм в’язницею.

"Зберіться разом, створюйте групу та спробуйте разом дати відсіч цим людям, які вас сюди змушують їхати " — каже окупант.

Зазначимо, що прозрілі окупанти, які потрапили в полон до українських захисників, дзвонять близьким до росії та намагаються донести до зомбованого населення всю правду, яка відбувається на території України, проте їм не вірять навіть рідні матері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час телефонної розмови, яку вдалося перехопити працівникам СБУ, окупант поскаржився, що командування російської армії тікає від бойових дій, а звичайні солдати залишилися без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, що все частіше провокує їх на мародерські вчинки