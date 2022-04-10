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На найбільшій птахофабриці в Європі окупанти заморили голодом мільйони курей

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чорнобаївська птахофабрика Новина оновлена 10 квітня 2022, 14:34
Чорнобаївська птахофабрика

На птахофабриці у Чорнобаївці Херсонської області загинуло понад 4 млн птахів

Чорнобаївська птахофабрика, яка опинилася на території, захопленій російською армією ще 26 лютого і була відрізана від ланцюжків постачання корму для птахів, втратила понад 4 млн курей та курчат.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Повідомляється, що 1 березня росіяни вивели з ладу місцеву електростанцію, що призвело до відключення автоматизованої системи годівлі птахів.

За словами директора птахофабрики Андрія Чиркова, російські солдати "просто прийшли, забрали ключі (від транспорту) під дулом автомата – не було ніякого діалогу. Наступного дня ми взяли дві вантажівки, щоб поїхати на найближчий комбікормовий завод – але на зворотному шляху нас обстріляли. Ми більше не ризикували".

Чирков додав, що робітники фабрики роздали птахів та яйця всім, хто опинявся на фермі, та сусіднім фермерам. Вдалося розподілити 1,45 млн яєць та 90 тис. птахів. "Крапля в морі порівняно із загальним обсягом", — каже Чирков.

Чорнобаївська птахофабрика до війни
Чорнобаївська птахофабрика до війни

Додамо, що Чорнобаївська птахофабрика є найбільшою в Європі, вона входить до агрохолдингу "Авангард" українського підприємця та політика Олега Бахматюка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 квітня у Новій Каховці на Херсонщині окупанти вирішили влаштувати проплачений антиукраїнський мітинг — масовку довелося привозити свою, бо охочих махати триколором на камеру серед місцевих жителів не виявилося.

До речі, слід зазначити, що за своє бажання не жити під гнітом російських солдатів жителі Нової Каховки не раз потрапляли під вогонь, бувши на мітингах.

Теги:
#Херсонська область #Птахи #Птахофабрика #Олег Бахматюк #Окупанти #Чорнобаївка
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