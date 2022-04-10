Підготовку вторгнення бачили ще влітку 2021-го: Захід помилився з планами росії на Україну

Захід намагався зупинити війну в Україні.

Західна розвідка вже влітку знала, що невелика група російських чиновників планує повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на представника західної розвідки.

"Влітку ми побачили, як невелика група чиновників планує повномасштабне вторгнення", — заявив один представник західної розвідки.

Восени Вашингтон вирішив, що треба щось робити з даними розвідки. Це рішення, за словами учасників, було ухвалено на найвищому рівні Білого дому – президентом Байденом.

Вирішальний момент настав на початку листопада, коли директор ЦРУ Вільям Бернс вирушив до Москви, щоб попередити, що Вашингтон знає про плани Москви. Поїздка було відкритою.

За словами одного з чиновників, деякі російські чиновники вперше дізналися про намір своєї країни діяти проти України, коли про це почули від директора ЦРУ.

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Нагадаємо, що росія напала на Україну рано вранці 24 лютого. Війна росії проти України триває вже 46 днів.

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