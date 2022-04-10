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У Дніпрі пам’ятник Пушкіну розмалювали забороненим символом "Z" (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дніпро сьогодні 10 квітня Новина оновлена 10 квітня 2022, 13:48
Дніпро сьогодні 10 квітня

Символіка, яка використовується рф в сучасній війні, в Україні заборонена

У неділю, 10 квітня, у центрі Дніпра двоє чоловіків розмалювали постамент пам’ятника російському поетові О.С. Пушкіну забороненим в Україні рашистським символом "Z".

На місце події було викликано поліцію. Відео затримання чоловіків зняли очевидці.

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"Приїхала поліція і затримала умільців. Але пам’ятник, швидше за все, знесуть, "пушкінопад" за вікном", — пише Telegram-канал "Труха Україна".

Нагадаємо, що латинська літера "Z" використовується російськими окупантами для позначення своєї техніки та фактично є символом агресії проти України. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із закликом до світу щодо запровадження кримінальної відповідальності за використання символу "Z".

Символ "Z" вже офіційно заборонили у Чехії, Литві, Німеччині та ще у кількох країнах Європи. Тепер демонстрація цієї літери вважається протизаконною, і за її використання штрафуватимуть.

Щодо пам’ятників Пушкіну, то в Україні в останні дні почали позбавлятися російсько-імперського минулого. Так, 7 квітня пам’ятник Пушкіну демонтували в Мукачеві, а наступного дня погруддя Пушкіну прибрали вже в Тернополі.

Теги:
#Дніпро #Пам'ятники #Пушкін
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