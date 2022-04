Арестович розповів про подвиг прикордонника в Маріуполі: "Останні слова були: "Слава Україні!"

Жоден із прикордонників не зійшов зі своєї позиції перед навалою російської армії

У Маріуполі, який уже понад місяць потерпає від російських окупантів, сталася чергова трагедія. Один із місцевих прикордонників героїчно пожертвував життям, аби врятувати важливу інформацію від рук загарбників.

Подробиці розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 10 квітня.

За його словами, із Маріуполя повідомили про загибель одного зі старших офіцерів прикордонних військ. Відомо, що військовослужбовця поранили та взяли в кільце вороги. Замість того, щоб здатися і дозволити їм захопити радіостанцію, якою прикордонник опікувався, він підірвав себе.

"Останніми словами в радіостанції були: "Слава Україні", — зазначив Олексій Арестович.

Цим вчинком герой, безперечно, врятував не одне життя своїх побратимів і загалом змінив плани противника.

Варто додати, що за час російського вторгення в Україну жоден із наших прикордонників не зійшов зі своїх позицій, побачивши ворога. Усі прийняли бій: хтось, на жаль, був убитий, хтось — потрапив до полону. Ті, хто нині знаходяться у застінках російських військових в'язниць, Україна з усіх сил намагається визволити.

Додамо, що президент Володимир Зеленський вважає Маріуполь справжнім серцем війни, адже це місто не лише героїчно тримає оборону понад сорок днів, а й відтягує на себе чимало увагу ворожої армії.

Що саме відбувається зараз на фронті, можна подивитися на свіжих картах боїв від зарубіжних спеціалістів The Institute for the Study of War.