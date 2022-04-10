ЗСУ працюють: більше сотні "двохсотих" росіян і гора розбитої техніки за добу

Окупанти за добу втратили понад сотню солдатів

Українські військові продовжують відбивати атаки окупаційної армії у південних та східних областях нашої країни.

Так у командуванні ОТГ "Південь" повідомили, що противник перейшов до відчайдушної оборони в Херсонській та Миколаївській областях та намагається підтягнути резерви.

Зазначається, що з метою поширення панічних настроїв, противник здійснив 7 ракетних обстрілів Миколаєва, але на щастя обійшлося без потерпілих.

Загалом на південному напрямку противник за добу втратив 37 солдатів та 4 одиниці техніки.

Тим часом в ОТГ "Схід" повідомили, що за добу відбили три атаки окупантів, внаслідок яких росіяни втратили до 80 солдатів, а також 3 танки, 5 БМП та БТР, літак, вертоліт та іншу техніку.

Натомість у пресслужбі ООС говорять про те, що за добу відбили 8 атак. Також там зазначають, що було знищено 4 танки росіян, а також 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки.

Як повідомлялося раніше, в Офісі президента попередили, що українські захисники готові до важких боїв на Сході України, а конструктивні переговори з росією можуть розпочатися вже після них.