ВСУ работают: более сотни "двухсотых" россиян и гора разбитой техники за сутки
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Оккупанты за сутки потеряли более сотни солдат
Украинские военные продолжают отражать атаки оккупационной армии в южных и восточных областях нашей страны.
Так в командовании ОТГ "Юг" сообщили, что противник перешел к отчаянной обороне в Херсонской и Николаевской областях и пытается подтянуть резервы.
Отмечается, что с целью распространения панических настроений, противник совершил 7 ракетных обстрелов Николаева, но к счастью обошлось без пострадавших.
Всего на южном направлении противник за сутки потерял 37 солдат и 4 единицы техники.
Тем временем в ОТГ "Восток" сообщили, что за сутки отбили три атаки оккупантов, вследствие которых россияне потеряли до 80 солдат, а также 3 танка, 5 БМП и БТР, самолет, вертолет и другую технику.
Вместе с тем в пресс-службе ООС говорят о том, что за сутки отбили 8 атак. Также там отмечают, что было уничтожено 4 танка россиян, а также 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента предупредили о том, что украинские защитники готовы к тяжелым боям на Востоке Украины, а конструктивные переговоры с россией могут начаться уже после них.