ВСУ работают: более сотни "двухсотых" россиян и гора разбитой техники за сутки

Оккупанты за сутки потеряли более сотни солдат

Украинские военные продолжают отражать атаки оккупационной армии в южных и восточных областях нашей страны.

Так в командовании ОТГ "Юг" сообщили, что противник перешел к отчаянной обороне в Херсонской и Николаевской областях и пытается подтянуть резервы.

Отмечается, что с целью распространения панических настроений, противник совершил 7 ракетных обстрелов Николаева, но к счастью обошлось без пострадавших.

Всего на южном направлении противник за сутки потерял 37 солдат и 4 единицы техники.

Тем временем в ОТГ "Восток" сообщили, что за сутки отбили три атаки оккупантов, вследствие которых россияне потеряли до 80 солдат, а также 3 танка, 5 БМП и БТР, самолет, вертолет и другую технику.

Вместе с тем в пресс-службе ООС говорят о том, что за сутки отбили 8 атак. Также там отмечают, что было уничтожено 4 танка россиян, а также 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента предупредили о том, что украинские защитники готовы к тяжелым боям на Востоке Украины, а конструктивные переговоры с россией могут начаться уже после них.