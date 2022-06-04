Чемпіон світу з боксу заборонив транслювати свій бій у росії, а Україні віддав права безкоштовно

У дивізіоні Ломаченка пройде великий бій

Представники абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) зробили гарний жест, підтримавши Україну.

Промоутери ухвалили рішення надати Україні безкоштовні права на показ чемпіонського бою австралійця проти володаря титулу WBC у легкій вазі американця Девіна Хейні (27-0, 15 КО). Щобільше, росії відмовили продавати телеправа на цей поєдинок. Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель у Twitter.

Таким чином австралієць підтримав народ України. Бій Камбосос — Хейні відбудеться в ніч на 5 червня (неділя) в австралійському Мельбурні. Пряма трансляція вечора боксу буде показана на megogo за підпискою (вартість пробної – 1 грн), початок – о 04:00 за київським часом. Старт головного поєдинку очікується не раніше 6:30.

Нагадаємо, боксери провели церемонію зважування, яка була досить незвичайною. Хейні з першої спроби вклався в ліміт легкої ваги й показав на терезах 135 фунтів (61,2 кг), а ось Камбосос повністю роздягся, але все одно не вліз у ліміт (135,36 фунта). Джордж повернувся через півтори години й показав на вагах 134,49 фунта. Австралієць при цьому додав, що спеціально провалив зважування, щоб пограти на нервах опонента.

Додамо, що у легкій вазі виступає Василь Ломаченко. Loma мав стати суперником Камбососа, однак через війну українець відмовився від шансу стати абсолютним чемпіоном світу та вирішив залишитися на батьківщині.

Нагадаємо, легенда боксу Майк Тайсон здивував своєю позицією щодо війни в Україні.