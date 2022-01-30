Боєць ММА нокаутував суперника брутальним ударом ногою в голову (відео)

Дикий нокаут.

У ніч на неділю, 30 січня, у Фініксі (штат Арізона, США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств — Bellator 273. В основному карді-шоу глядачі стали свідками жахливого нокауту.

Відповідне відео доступне на сторінці Bellator в Instagram.

Вже в першому раунді американець Кріс Гонсалес завдав своєму співвітчизнику Сааду Аваду удар ногою в голову. Після такого хай-кіка Саад звалився на канвас, а Кріс почав добивати опонента. Рефері трохи пізно, але все ж таки зупинив побиття і зафіксував перемогу Гонсалеса технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Кріс Гонсалес — Саад Авад:

Додамо, що Гонсалес здобув свою сьому перемогу у профі за однієї поразки. Авад програв у 14-й раз, маючи у своєму послужному списку 24 перемоги та одну нічию.

У головному поєдинку шоу чемпіон ліги у важкій вазі американець Райан Бейдер рішенням суддів переміг росіянина Валентина Молдавського. Підсумковий рахунок — 48-47, 48-47, 48-47.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Харитонов нокаутував Спонга на вечорі ММА від Хабіба Нурмагомедова.