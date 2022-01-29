Харитонов побив Спонга на вечорі боїв Нурмагомедова (відео)
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Хабіб організував турнір у США.
У ніч на суботу, 29 січня (час київський), на FLX арені в Маямі (штат Флорида, США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств Eagle FC 44, у головній події якого в клітці билися важковаговики Сергій Харитонов та Тайрон Спонг. Поєдинок завершився брутальним нокаутом.
Відповідне відео доступне на сторінці промоушена Хабіба Нурмагомедова в Instagram.
Росіянин Сергій Харитонов на прізвисько "Білий ведмідь" нокаутував колишнього чемпіона Латинської Америки з кікбоксингу та непереможного боксера Спонга з Нідерландів. "Мисливця" від тяжких травм врятував рефері, який зафіксував перемогу Сергія технічним нокаутом у другому раунді.
Відео нокауту в бою Сергій Харитонов — Тайрон Спонг:
Повне відео бою Сергій Харитонов — Тайрон Спонг:
Додамо, що Харитонов здобув свою 34 перемогу в профі при 9 поразках. Спонг програв уперше, маючи у своєму послужному списку 3 поэдинки у ММА.
Раніше "Телеграф" повідомляв про дивний підбір суперників на вечорі ММА у Британії. Там організатори провели бій між бодібілдером та "школярем".
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