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Харитонов побив Спонга на вечорі боїв Нурмагомедова (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Харитонов — Тайрон Спонг Новина оновлена 29 січня 2022, 09:25
Сергій Харитонов — Тайрон Спонг

Хабіб організував турнір у США.

У ніч на суботу, 29 січня (час київський), на FLX арені в Маямі (штат Флорида, США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств Eagle FC 44, у головній події якого в клітці билися важковаговики Сергій Харитонов та Тайрон Спонг. Поєдинок завершився брутальним нокаутом.

Відповідне відео доступне на сторінці промоушена Хабіба Нурмагомедова в Instagram.

Росіянин Сергій Харитонов на прізвисько "Білий ведмідь" нокаутував колишнього чемпіона Латинської Америки з кікбоксингу та непереможного боксера Спонга з Нідерландів. "Мисливця" від тяжких травм врятував рефері, який зафіксував перемогу Сергія технічним нокаутом у другому раунді.

Відео нокауту в бою Сергій Харитонов — Тайрон Спонг:

Повне відео бою Сергій Харитонов — Тайрон Спонг:

Додамо, що Харитонов здобув свою 34 перемогу в профі при 9 поразках. Спонг програв уперше, маючи у своєму послужному списку 3 поэдинки у ММА.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивний підбір суперників на вечорі ММА у Британії. Там організатори провели бій між бодібілдером та "школярем".

Теги:
#Нокаут #Змішані єдиноборства #Сергій Харитонов
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