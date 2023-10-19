Лесе Никитюк – 36: как сегодня выглядит звезда (фото)

О чем мечтает и как выглядит украинская ведущая

Лесе Никитю сегодня исполнилось 36 лет. В свой день рождения ведущая, ранее кардинально изменившая свой имидж, поделились своими мечтами. Они ведь такие, как и у многих миллионов украинцев.

Искренний и душевный пост украинская ведущая опубликовала на своей странице Instagram. Так что читайте дальше, о чем мечтает и как выглядит Леся Никитюк.

Самая большая мечта – победа

После 24 февраля мечты ведущей кардинально поменялись и даже стали банальными. Больше всего она ждет победы. Хочет, чтобы защитники и защитницы были живы, а люди перестали страдать от ночных обстрелов, вернулись в свои дома. Мечтает, чтобы землю покрыли поля пшеницы, которые навсегда скроют раны от снарядов, взрывов и ракет. А еще ведущая призывает быть добрее и поддерживать друг друга в такое непростое время для страны.

Пост ведущей в день рождения

Ведущая постоянно публикует посты, в которых поддерживает мужественных украинских защитников и искренне благодарит их за ежедневный подвиг. Леся Никитюк активно общается со своими поклонниками в соцсетях и удивляет новыми образами. Так, многим по душе пришлась вышитая одежда украинского бренда Miss Diamond, в которой она приветствовала своих ярых поклонников с Днем Независимости.

Леся Никитюк в модной вышиванке. Фото instagram.com/lesia_nikituk

Понравился фанам и друзьям новый образ Леси Никитюк. Фотографии с кардинально измененным имиджем заполонили просторы интернета.

С новым имиджем. Фото instagram.com/lesia_nikituk

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