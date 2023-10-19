Лесі Нікітюк – 36: як сьогодні виглядає зірка (фото)

Про що мріє і як виглядає українська ведуча

Стогодні Лесі Никитюк випрвнилося 36 років. У свій день народження ведуча, яка раніше кардинально змінила свій імідж, поділилися своїми мріями. Вони ж такі, як і в багатьох мільйонів українців.

Щирий і душевний пост українська ведуча опублікувала на своїй сторінці Instagram. Тож читайте далі, про що мріє і як виглядає Леся Нікітюк.

Найбільша мрія – перемога

Після 24 лютого мрії ведучої кардинально змінилися і навіть стали банальними. Найбільше вона чекає перемоги. Хоче, щоб захисники і захисниці були живими, а люди перестали страждати від нічних обстрілів, повернулися у свої домівки. Мріє, щоб землю вкрили лани пшениці, які назавжди сховають рани від снаряд, вибухів і ракет. А ще ведуча закликає бути добрішими, і підтримувати один одного в такий непростий час для країни.

Пост ведучої у день народження

Ведуча постійно публікує пости, в яких підтримує мужніх українських захисників і щиро дякує їм за щоденний подвиг. Леся Нікітюк активно спілкується із своїми шанувальниками у соцмережах і дивує новими образами. Так, багатьом до душі припало вишите вбрання українського бренду Miss Diamond, у якому вона вітала своїх палких шанувальників із Днем Незалежності.

Леся Нікітюк у модній вишиванці. Фото instagram.com/lesia_nikituk

Сподобався фанам і друзям новий образ Лесі Нікітюк. Світлини з кардинально зміненими іміджем заполонили простори інтернету.

З новим іміджем. Фото instagram.com/lesia_nikituk

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