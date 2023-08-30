Більше не блондинка: Леся Нікітюк кардинально змінила імідж (відео)

Новий колір волосся ведучої сподобався її фанам та друзям

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк, яка похвалилася у День незалежності сукнею-вишиванкою українського бренду, кардинально змінила імідж. Фірмовий блонд знаменитості став значно темнішим.

Відео, де Леся Нікітюк позує перед дзеркалом із новим кольором волосся, з’явилося на її сторінці в Instagram 30 серпня 2023 року. Судячи з коментарів до ролика, такі зміни до обличчя ведучій.

Так, основна частина волосся Нікітюк темнішого відтінку, ніж у неї був. Однак попереду пасма ведуча вирішила залишити світлими.

"Попрощалася з блондом. Як вам?" — питає Леся Нікітюк у підписників.

У Лесі Нікітюк новий колір волосся

Більше не блондинка

Ведуча змінила імідж

У відповідь підписники засипали ведучу компліментами. Позитивно відгукнулися про новий колір волосся Нікітюк, зокрема, блогерка Даша Квіткова, актриса Наталка Денисенко, шеф-кухар Володимир Ярославський та модель Вікторія Маремуха. "Вау", "Ну що за красуня", "Як тобі красиво", "Красуня", "Дуже красиво": йдеться у коментарях.

Море приємних коментарів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Леся Нікітюк залишилася ведучою шоу "Хто зверху". А ось її суперника, капітана чоловічої команди замінили, оскільки пішов Сергій Прітула. Замість нього пару Лесі становитиме Богдан (Буше) Шелудяк. Новий сезон "Хто зверху" вийде вже восени цього року.