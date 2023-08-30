Больше не блондинка: Леся Никитюк кардинально изменила имидж (видео)

Новый цвет волос ведущей понравился ее фанам и друзьям

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая похвасталась в День независимости платьем-вышиванкой украинского бренда, кардинально сменила имидж. Фирменный блонд знаменитости стал значительно темнее.

Видео, где Леся Никитюк позирует перед зеркалом с новым цветом волос, появилось на ее странице в Instagram 30 августа 2023 года. Судя по комментариям к ролику, такие изменения к лицу ведущей.

Так, основная часть волос Никитюк более темного оттенка, чем у нее был. Однако впереди пряди ведущая решила оставить светлыми.

"Попрощалась с блондом. Как вам?" — спрашивает Леся Никитюк у подписчиков.

У Леси Никитюк новый цвет волос

Больше не блондинка

Ведущая сменила имидж

В ответ подписчики засыпали ведущую комплиментами. Положительно отозвались о новом цвете волос Никитюк, в частности, блогерша Даша Квиткова, актриса Наталка Денисенко, шеф-повар Владимир Ярославский и модель Виктория Маремуха. "Вау", "Ну что за красавица", "Как тебе красиво", "Красуня", "Очень красиво": говорится в комментариях.

Море приятных комментариев

Ранее "Телеграф" сообщал, что Леся Никитюк осталась ведущей шоу "Хто зверху". А вот ее соперника, капитана мужской команды заменили, так как ушел Сергей Притула. Вместо него пару Лесе составит Богдан (Буше) Шелудяк. Новый сезон "Хто зверху" выйдет уже осенью этого года.