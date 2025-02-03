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Був зіркою "Каламбура" і "Маски-шоу": чим запам'ятався Сергій Гладков і від чого він помер

Автор
Наталія Дума
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Сергій Гладков
Сергій Гладков. Фото Колаж Телеграфу

Актор грав міс Бурпл та авіадиспетчера у "Крутому піке"

Відомий український актор та гуморист, а також "вусач із "Каламбуру" Сергій Гладков, який помер 19 жовтня 2023 року, був мегавідомим в Україні у 90-х роках. Ми пам’ятаємо його у ролі "Мужика" із "Села дурнів" та авіадиспетчера із "Крутого піке".

Однак виявляється, актор також грав роль міс Бурпл у тому ж "Крутому піке". "Телеграф" вирішив пригадати творчість та життя Сергія Гладкова.

Що відомо про Сергія Гладкова

Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в Харкові. Проте студентскі роки провів у Одесі. Він здобув популярність як актор, сценарист і звукорежисер, а також як учасник комік-тріо "Магазин Фу" разом із Вадимом Набоковим та Тетяною Івановою.

Також Гладков брав участь у "Маски-шоу" спочатку як актор, а потім як звукорежисер. Широке визнання він отримав завдяки участі в тележурналі "Каламбур", який транслювався з 1996 по 2001 рік. Особливо запам'ятався його персонаж Мужик у рубриці "Деревня дураков".

Каламбур Деревня дураков

Розважально-гумористичне телешоу "Каламбур" було створене в Україні та транслювалося не лише на українських телеканалах, але й на російських ОРТ і РТР у період з 1996 по 2001 рік. Найбільшу популярність програма здобула наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. У 1985 році він заснував свою першу клоунську групу під назвою "Пантофон", яка згодом стала основою для майбутніх проєктів "Магазин Фу" та "Село дурнів".

Сергій Гладков Каламбур
Каламбур Мадам Бурпл

Сергій Гладков також був сценаристом і створив 60 серій короткометражних мультиплікаційних фільмів S.O.S. Після завершення "Каламбуру" актор продовжував творчу діяльність, працюючи над різними проєктами як сценарист і звукорежисер. У 2020 році він вийшов на пенсію та проживав в Одесі разом із дружиною та двома дітьми.

Сергій Гладков
Сергій Гладков

Смерть Сергія Гладкова

Сергія Гладкова не стало 19 жовтня 2023 року. Акторові було 60 років. Олексій Агоп’ян в інтерв’ю для OBOZ.UA повідомив, що його колега помер від коронавірусної інфекції. Також актор переніс операцію на суглобі, а вірус погіршив його стан.

Прощання з артистом відбулося 21 жовтня 2023 року. Сергія Гладкова поховали на Новоміському кладовищі в Одесі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз клоунеса Тетяна Іванова і як вона виглядає. Вона була єдиною жінкою в "Каламбурі".

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#Каламбур #Сергій Гладков