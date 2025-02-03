Був зіркою "Каламбура" і "Маски-шоу": чим запам'ятався Сергій Гладков і від чого він помер

Актор грав міс Бурпл та авіадиспетчера у "Крутому піке"

Відомий український актор та гуморист, а також "вусач із "Каламбуру" Сергій Гладков, який помер 19 жовтня 2023 року, був мегавідомим в Україні у 90-х роках. Ми пам’ятаємо його у ролі "Мужика" із "Села дурнів" та авіадиспетчера із "Крутого піке".

Однак виявляється, актор також грав роль міс Бурпл у тому ж "Крутому піке". "Телеграф" вирішив пригадати творчість та життя Сергія Гладкова.

Що відомо про Сергія Гладкова

Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в Харкові. Проте студентскі роки провів у Одесі. Він здобув популярність як актор, сценарист і звукорежисер, а також як учасник комік-тріо "Магазин Фу" разом із Вадимом Набоковим та Тетяною Івановою.

Також Гладков брав участь у "Маски-шоу" спочатку як актор, а потім як звукорежисер. Широке визнання він отримав завдяки участі в тележурналі "Каламбур", який транслювався з 1996 по 2001 рік. Особливо запам'ятався його персонаж Мужик у рубриці "Деревня дураков".

Розважально-гумористичне телешоу "Каламбур" було створене в Україні та транслювалося не лише на українських телеканалах, але й на російських ОРТ і РТР у період з 1996 по 2001 рік. Найбільшу популярність програма здобула наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. У 1985 році він заснував свою першу клоунську групу під назвою "Пантофон", яка згодом стала основою для майбутніх проєктів "Магазин Фу" та "Село дурнів".

Сергій Гладков також був сценаристом і створив 60 серій короткометражних мультиплікаційних фільмів S.O.S. Після завершення "Каламбуру" актор продовжував творчу діяльність, працюючи над різними проєктами як сценарист і звукорежисер. У 2020 році він вийшов на пенсію та проживав в Одесі разом із дружиною та двома дітьми.

Смерть Сергія Гладкова

Сергія Гладкова не стало 19 жовтня 2023 року. Акторові було 60 років. Олексій Агоп’ян в інтерв’ю для OBOZ.UA повідомив, що його колега помер від коронавірусної інфекції. Також актор переніс операцію на суглобі, а вірус погіршив його стан.

Прощання з артистом відбулося 21 жовтня 2023 року. Сергія Гладкова поховали на Новоміському кладовищі в Одесі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз клоунеса Тетяна Іванова і як вона виглядає. Вона була єдиною жінкою в "Каламбурі".