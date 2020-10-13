Украл сердце сразу же: Дженнифер Энистон объявила о новом члене ее семьи

Известная голливудская актриса впустила в свой дом нового члена семьи - знаменитость завела щеночка.

На своей страничке в Инстаграм Дженнифер Энистон разместила милое видео со своим новым любимцем. Ролик полностью посвящен милому щеночку породы лабрадор-ретривер.

На видео малыш спит на кровати, показав всем свое пузико (и то, что он мальчик), с косточкой во рту. Видимо новый дом и новая хозяйка так понравились щенку, что тот набегавшись и наигравшись так и уснул.

"Я хотела бы вам нового члена нашей семьи... Это (очень уставший) Лорд Честерфилд. Он украл мое сердце сразу же" - подписала видео Дженнифер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 11 Окт 2020 в 7:44 PDT

Также в подписи к посту, звезда поблагодарила благотворительную организацию Wagmor, которая занимается брошенными животными и ищет им новый дом. Видимо именно благодаря им актриса и нашла себе нового друга.

Отметим, что за сутки ролик набрал более 10 млн просмотров и более 30 тыс комментариев.

Ранее, "Телеграф" показывал, как Дженнифер Энистон готовилась к церемонии вручения главной телевизионной премии года - Эмии 2020.