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Пижама, шампанское и масочка: Дженнифер Энистон показала процесс подготовки к Эмми 2020 (Фото)

Пижама, шампанское и масочка: Дженнифер Энистон показала процесс подготовки к Эмми 2020 (Фото)
20:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Всемирно известная актриса показала поклонникам, как готовилась к церемонии вручения премий Эмми, которая в этом году проходила онлайн из-за пандемии коронавируса.

51-летняя американская актриса Дженнифер Энистон разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в пижаме бренда Pour Les Femmes и с маской на лице.

В руках актриса держала бокал шампанского.

В подписи к фото Энистон сообщила, что таким образом готовилась к Эмми — церемонии вручения главной телевизионной премии года, которая состоялась в ночь на 21 сентября в Лос-Анджелесе.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Emmys prep... in my other mask⠀ ⠀ Congratulations to the nominees and all of the amazing performances we’ve seen this year

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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В этом году церемония была виртуальной и напоминала большую Zoom-конференцию со звездами, а ее ведущим стал Джимми Киммел. В одном из ее частей к нему присоединилась Дженнифер Энистон, номинированная на премию за роль в сериале Утреннее шоу.

Напомним, лучшим драматическим сериалом в этом году стал сериал от HBO "Наследники" (Succession). Второй сезон проекта забрал аж семь статуэток "Эмми" и обошел сериалы "Лучше звоните Солу", "Очень странные дела", "Корона", "Мандалорец", "Рассказ служанки" и "Убивая Еву".

Лучшими драматическими актерами стали Джереми Стронг ("Наследники") и Зендея ("Эйфория").

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Знаменитости, Дженнифер Энистон, Звезды, Эмми 2020.

Автор:

Телеграф
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