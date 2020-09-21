"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки

Дабы не подвергать ни конкурсантов, ни зрителей опасности организаторы премии приняли решение провести церемонию в онлайн-формате.
Каждый из лауреатов получил официальное приглашение на виртуальное событие, в котором было указано, что 20 сентября их ждет "самая грандиозная Ночь в телеиндустрии".
Ведущими премии стали юморист и телеведущий Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон, также в прямом эфире появлялись и разные голливудские актеры и режиссеры.
Несмотря на отсутствие красной дорожки в этом году, это не помешало каждому из лауреатов принарядиться к событию.
Победители Эмми 2020:
Лучшим драматическим сериалом в этом году стал сериал от HBO "Наследники" (Succession). Второй сезон проекта забрал аж семь статуэток "Эмми" и обошел сериалы "Лучше звоните Солу", "Очень странные дела", "Корона", "Мандалорец", "Рассказ служанки" и "Убивая Еву".
Лучшими драматическими актерами стали Джереми Стронг ("Наследники") и Зендея ("Эйфория").
Награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале забрал Билли Крудап из "Утреннего шоу", а за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер из сериала "Озарк".
Лучший комедийный сериал - "Шиттс Крик" (Schitt's Creek). Всего проект собрал девять "Эмми", включая "Лучшего актера", которого получил Юджин Леви, и "Лучшую актрису" - Кэтрин О'Хара. Впервые в истории премии вышло, что сериал победил во всех номинациях, в которых был представлен.
Актеры из сериала "Шиттс Крик" не оставили никаких шансов другим артистам и также забрали награды за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале, которая ушла к Дэниэлу Леви, и лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале, которую забрала Энни Мерфи.
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Лучшим мини-сериалом стали "Хранители" (Watchmen) от HBO. "Хранители" также войдут в историю премии, ведь это первый награжденный сериал, который основан на комиксах. Отметим, что проект лидировал по числу номинаций и таки стал лидером в их количестве, собрав 11 статуэток.
Актриса Реджина Кинг получила статуэтку за лучшую женскую роль в мини-сериале.
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Статуэтку за лучший телевизионный фильм получила драма "Безупречный" (Bad Education) от телеканала HBO.
Победитель в номинации Лучший документальный сериал —10-серийный фильм Netflix "Последний танец".
Мультфильм "Рик и Морти" получил ещё одну награду в категории Лучший мультсериал, а мультсериал "Тёмный кристалл" от Netflix получил премию в номинации Лучшая детская программа.
Лидером во всех номинациях стал канал HBO - всего проекты канала победили в 30 номинациях. Это событие делает его лидером среди производителей сериалов. Второе место занимает стриминговый сервис Netflix, который собрал 21 статуэтку.