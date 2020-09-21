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"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки
"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки

"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки

"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В ночь на 21 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения "Эмми".

Дабы не подвергать ни конкурсантов, ни зрителей опасности организаторы премии приняли решение провести церемонию в онлайн-формате.

Каждый из лауреатов получил официальное приглашение на виртуальное событие, в котором было указано, что 20 сентября их ждет "самая грандиозная Ночь в телеиндустрии".

Ведущими премии стали юморист и телеведущий Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон, также в прямом эфире появлялись и разные голливудские актеры и режиссеры.

Несмотря на отсутствие красной дорожки в этом году, это не помешало каждому из лауреатов принарядиться к событию. 

Победители Эмми 2020:

Лучшим драматическим сериалом в этом году стал сериал от HBO "Наследники" (Succession). Второй сезон проекта забрал аж семь статуэток "Эмми" и обошел сериалы "Лучше звоните Солу", "Очень странные дела", "Корона", "Мандалорец", "Рассказ служанки" и "Убивая Еву".

Лучшими драматическими актерами стали Джереми Стронг ("Наследники") и Зендея ("Эйфория").

Награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале забрал Билли Крудап из "Утреннего шоу", а за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер из сериала "Озарк".

Лучший комедийный сериал - "Шиттс Крик" (Schitt's Creek). Всего проект собрал девять "Эмми", включая "Лучшего актера", которого получил Юджин Леви, и "Лучшую актрису" - Кэтрин О'Хара. Впервые в истории премии вышло, что сериал победил во всех номинациях, в которых был представлен.

Актеры из сериала "Шиттс Крик" не оставили никаких шансов другим артистам и также забрали награды за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале, которая ушла к Дэниэлу Леви,  и лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале, которую забрала Энни Мерфи.

 
 
 
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Публикация от Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Лучшим мини-сериалом стали "Хранители" (Watchmen) от HBO. "Хранители" также войдут в историю премии, ведь это первый награжденный сериал, который основан на комиксах. Отметим, что проект лидировал по числу номинаций и таки стал лидером в их количестве, собрав 11 статуэток.

Актриса Реджина Кинг получила статуэтку за лучшую женскую роль в мини-сериале

 
 
 
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Публикация от Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Статуэтку за лучший телевизионный фильм получила драма "Безупречный" (Bad Education) от телеканала HBO.

Победитель в номинации Лучший документальный сериал —10-серийный фильм Netflix "Последний танец".

Мультфильм "Рик и Морти" получил ещё одну награду в категории Лучший мультсериал, а мультсериал "Тёмный кристалл" от Netflix получил премию в номинации Лучшая детская программа.

Лидером во всех номинациях стал канал HBO - всего проекты канала победили в 30 номинациях. Это событие делает его лидером среди производителей сериалов. Второе место занимает стриминговый сервис Netflix, который собрал 21 статуэтку.

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Телевидение, Премия, Эмми, Награда.

Автор:

Телеграф
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