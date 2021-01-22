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Стиль собачки: Настя Каменских повеселили фанатов забавным видео

Стиль собачки: Настя Каменских повеселили фанатов забавным видео
17:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских, которая на днях воссоздала свое архивное фото с детства, записала очередное забавное видео, на этот раз под популярный сейчас трек Follow Me автора Shamar Midgett.

Ролик появился на официальном аккаунте артистки в TikTok.

Отметим, что на страницу Каменских подписано 1,7 миллионов пользователей.

Также, певица опубликовала на личной странице в Инстаграме фотографию, которая была сделана во время зимнего отпуска звезды на Мальдивах. На снимке Настя сидит в "стиле собачки" на подвесных качелях, демонстрируя при этом пышные бедра.

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"Memories from a little slice of heaven (Воспоминания из маленького кусочка рая - ред.)", - ностальгирует певица, ведь только на днях она вместе с мужем, продюсером Алексеем Потапенко, вернулась домой. О том, кто еще из украинских знаменитостей проводил зимние праздники на экзотических курортах - узнайте здесь.

 
 
 
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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фолловеры Каменских отметили, что у певицы очень красивая натуральная внешность и выглядит она всегда шикарно.

Ранее Настя Каменских удивила своих поклонников новой прической.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Мальдивы, Настя Каменских, TikTok.
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