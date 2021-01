Стиль собачки: Настя Каменских повеселили фанатов забавным видео

Украинская певица Настя Каменских, которая на днях воссоздала свое архивное фото с детства, записала очередное забавное видео, на этот раз под популярный сейчас трек Follow Me автора Shamar Midgett.

Ролик появился на официальном аккаунте артистки в TikTok.

Отметим, что на страницу Каменских подписано 1,7 миллионов пользователей.

Также, певица опубликовала на личной странице в Инстаграме фотографию, которая была сделана во время зимнего отпуска звезды на Мальдивах. На снимке Настя сидит в "стиле собачки" на подвесных качелях, демонстрируя при этом пышные бедра.

"Memories from a little slice of heaven (Воспоминания из маленького кусочка рая - ред.)", - ностальгирует певица, ведь только на днях она вместе с мужем, продюсером Алексеем Потапенко, вернулась домой. О том, кто еще из украинских знаменитостей проводил зимние праздники на экзотических курортах - узнайте здесь.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фолловеры Каменских отметили, что у певицы очень красивая натуральная внешность и выглядит она всегда шикарно.

Ранее Настя Каменских удивила своих поклонников новой прической.