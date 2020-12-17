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Четверг, 17.12.2020
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С каре и челкой: Каменских показала новую стрижку (фото)

С каре и челкой: Каменских показала новую стрижку (фото)
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских

Известна своими роскошными длинными локонами, певица Настя Каменских продемонстрировала обновленный имидж.

На новом кадре популярная звезда позировала с каре и короткой челкой.

Также образ Кменских дополнил спортивный костюм молочного цвета и нюдовый макияж, который подчеркнул природную красоту артистки.

 
 
 
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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Певица отметила, что 17 декабря в 15.00 по киевскому времени она проведет в своей гримерке прямой эфир в TIKTOK. "Буду много показывать, рассказывать и отвечать на ваши вопросы", - заявила Каменских.

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Многие поклонники признались, что не сразу узнали артистку. Некоторые сравнили ее с актрисой из сериала "Ход королевы".

Ранее украинская певица Настя Каменских выпустила новую лирическую песню VIBE, а вот клип к ней за сутки собрал более миллиона просмотров. Сейчас видео набрало около 4,5 миллиона просмотров.

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Все по теме:

Прически, Стиль, Настя Каменских, НК, TikTok.

Автор:

Телеграф
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