С каре и челкой: Каменских показала новую стрижку (фото)

Известна своими роскошными длинными локонами, певица Настя Каменских продемонстрировала обновленный имидж.
На новом кадре популярная звезда позировала с каре и короткой челкой.
Также образ Кменских дополнил спортивный костюм молочного цвета и нюдовый макияж, который подчеркнул природную красоту артистки.
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Певица отметила, что 17 декабря в 15.00 по киевскому времени она проведет в своей гримерке прямой эфир в TIKTOK. "Буду много показывать, рассказывать и отвечать на ваши вопросы", - заявила Каменских.
Многие поклонники признались, что не сразу узнали артистку. Некоторые сравнили ее с актрисой из сериала "Ход королевы".
Ранее украинская певица Настя Каменских выпустила новую лирическую песню VIBE, а вот клип к ней за сутки собрал более миллиона просмотров. Сейчас видео набрало около 4,5 миллиона просмотров.