Как из романа Булгакова: Каменских показала свои кудряшки (Фото)

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Пятница, 13.11.2020
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00:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских

Украинская поп-дива Настя Каменских, которая недавно наткнулась на критику своих подписчиков из-за "скромного" фото, снова порадовала поклонников новым оголенным снимком.

Так, на официальной странице певицы в соцсети Инстаграм появился снимок, на котором 33-летняя Каменских позирует голой перед зеркалом, а грудь прикрывает смартфоном.

"Проснулась вот так. Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра", - подписала артистка новое фото.

Фото Instagram Насти Каменских

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Подписчики Каменских оставили очень хорошие комментарии, отметив, что певица выглядит красивой, шикарной и совершенно прекрасной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский актер Тарас Цымбалюк выложил абсолютно голые фото со своей возлюбленной.

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Настя Каменских, НК.

Автор:

Телеграф
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