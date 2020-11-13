Как из романа Булгакова: Каменских показала свои кудряшки (Фото)

Украинская поп-дива Настя Каменских, которая недавно наткнулась на критику своих подписчиков из-за "скромного" фото, снова порадовала поклонников новым оголенным снимком.

Так, на официальной странице певицы в соцсети Инстаграм появился снимок, на котором 33-летняя Каменских позирует голой перед зеркалом, а грудь прикрывает смартфоном.

"Проснулась вот так. Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра", - подписала артистка новое фото.

Фото Instagram Насти Каменских

Подписчики Каменских оставили очень хорошие комментарии, отметив, что певица выглядит красивой, шикарной и совершенно прекрасной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский актер Тарас Цымбалюк выложил абсолютно голые фото со своей возлюбленной.