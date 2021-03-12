Неповторимая энергетика и яркие эмоции: TAYANNA представила ремикс на песню "Плачу і сміюся" (видео)

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, давно не баловала своих фанатов новыми клипами и композициями. Чтобы поднять дух своих фанов, и прибавить им ярких эмоций, которые так необходимы с наступлением весны, певица выпустила ремикс на свой хит из альбома "Жіноча сила" – "Плачу і сміюся".

Премьера ремикса состоялась на ютуб-канале Татьяны 12 марта.

"Песня "Плачу і сміюся" имеет свою неповторимую энергетику, а теперь и красивое обрамление в новом ремиксе" - говорит о треке артистка.

Ремикс-версия песни "Плачу і сміюся":

Оригинальный трек "Плачу і сміюся":

Слушатели певицы остались довольны этим экспериментом, о чем говорят позитивные комментарии под роликом.

Отметим, что на волне популярности романтического шоу "Холостячка" певицу TAYANNA, так как она незамужняя, внесли в список самых завидных холостячек Украины.