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"Хит" Новый трек Каменских обсуждают в сети

"Хит" Новый трек Каменских обсуждают в сети
13:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских

В четверг, 4 марта, популярная певица Настя Каменских опубликовала на YouTube-канале аудио своей новой песни под названием "Девочки рулят", а уже 5 марта исполнительница представила трек на музыкальных стриминговых сервисах.

"Этой песней я хочу сказать всем девушкам - вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные!", - написала Каменских в Инстаграме.

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Кроме этого, певица также приглашает сделать предзаказ ее нового альбома "Красное Вино", выход которого намечен на конец весны.

Видео может содержать ненормативную лексику!

Комментарии на видеохостинге YouTube к видео были отключены, а вот отзывы подписчиков Каменских в Инстаграме пока неоднозначны, но позитивных намного больше.

Некоторые пользователи отметили, что новая песня - это "шаг назад после закосов под диву латиноамериканской поп-музыки".

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Ранее Настя Каменских представила трогательный клип на песню "Почуття", посвященная ее умершему отцу Алексею Жмуру.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 268

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Песни, Настя Каменских, Девочки рулят.
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