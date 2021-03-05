"Хит" Новый трек Каменских обсуждают в сети

В четверг, 4 марта, популярная певица Настя Каменских опубликовала на YouTube-канале аудио своей новой песни под названием "Девочки рулят", а уже 5 марта исполнительница представила трек на музыкальных стриминговых сервисах.

"Этой песней я хочу сказать всем девушкам - вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные!", - написала Каменских в Инстаграме.

Кроме этого, певица также приглашает сделать предзаказ ее нового альбома "Красное Вино", выход которого намечен на конец весны.

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Комментарии на видеохостинге YouTube к видео были отключены, а вот отзывы подписчиков Каменских в Инстаграме пока неоднозначны, но позитивных намного больше.

Некоторые пользователи отметили, что новая песня - это "шаг назад после закосов под диву латиноамериканской поп-музыки".

Ранее Настя Каменских представила трогательный клип на песню "Почуття", посвященная ее умершему отцу Алексею Жмуру.