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Миша Романова поделилась архивными снимками с Максом Барских

Миша Романова поделилась архивными снимками с Максом Барских
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица поделилась эксклюзивными фото из семейного архива с дня крестин своего 2-летнего сына Мартина.

Украинскому певцу Максу Барских неоднократно приписывали реальное родство с Мартином, знаменитостей не раз уже делали парой, чуть не женив их. 

Миша Романова решила расставить все точки и рассказала всю правду об ее отношениях с Барских. Девушка дала  небольшое интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Певица рассказала, что их с Барских и в правду соединяет родство. Макс стал крестным ее сына. Как отметила Миша, другой кандидатуры она и не рассматривала для своего малыша. 

"Это особое событие в моей жизни и все произошло само собой, не было никаких других вариантов" - поделилась Романова.

 
 
 
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Публикация от • mishasteam (@mishast3am)

По словам Романовой, Макс Барских - очень внимательный крестный, который часто балует ее сына подарками.

 
 
 
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Публикация от • mishasteam (@mishast3am)

"Не так давно, кстати, Мартину исполнилось два года. Мы очень классно отпраздновали День рождения. Макс подарил ему огромный белый автомобиль", – отметила Миша Романова.

Также, артистка рассказала, что Барских не является родным отцом Мартина. Певица призналась, что настоящий отец сына с ними не общается. Миша пыталась восстановить связь с мужчиной, однако тот не отвечал на сообщения.

Ранее, "Телеграф" писал, что 30-летний певец Макс Барских раскрыл дату премьеры нового альбома.

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Макс Барских, Певец, Миша Романова.

Автор:

Телеграф
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