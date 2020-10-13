Миша Романова поделилась архивными снимками с Максом Барских

Украинская певица поделилась эксклюзивными фото из семейного архива с дня крестин своего 2-летнего сына Мартина.

Украинскому певцу Максу Барских неоднократно приписывали реальное родство с Мартином, знаменитостей не раз уже делали парой, чуть не женив их.

Миша Романова решила расставить все точки и рассказала всю правду об ее отношениях с Барских. Девушка дала небольшое интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Певица рассказала, что их с Барских и в правду соединяет родство. Макс стал крестным ее сына. Как отметила Миша, другой кандидатуры она и не рассматривала для своего малыша.

"Это особое событие в моей жизни и все произошло само собой, не было никаких других вариантов" - поделилась Романова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • mishasteam (@mishast3am) 12 Окт 2020 в 12:27 PDT

По словам Романовой, Макс Барских - очень внимательный крестный, который часто балует ее сына подарками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • mishasteam (@mishast3am) 11 Окт 2020 в 3:45 PDT

"Не так давно, кстати, Мартину исполнилось два года. Мы очень классно отпраздновали День рождения. Макс подарил ему огромный белый автомобиль", – отметила Миша Романова.

Также, артистка рассказала, что Барских не является родным отцом Мартина. Певица призналась, что настоящий отец сына с ними не общается. Миша пыталась восстановить связь с мужчиной, однако тот не отвечал на сообщения.

Ранее, "Телеграф" писал, что 30-летний певец Макс Барских раскрыл дату премьеры нового альбома.