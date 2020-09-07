Макс Барских огласил дату выхода альбома "1990"

30-летний певец Макс Барских раскрыл дату премьеры нового альбома под названием "1990". Выход музыкальной пластинки намечен на 9 октября.
В альбом вошли 11 композиций, четыре из которых Барских представил в рамках мирового тура Nezemnaya 2020.
Трек-лист будущего альбома выглядит следующим образом:
1. Лей, не жалей
2. Небо льет дождем
3. Двоє
4. По секрету
5. Океаны
6. Пустые глаза
7. По местам
8. Наивна
9. Все проходит
10. Самолет
11. Армагеддон
Как сообщалось ранее, в августе Макс Барских выпустил экспериментальный сингл - Silence, а 21 августа вместе с музыкантом Джаро презентовал сингл под названием Lonely.