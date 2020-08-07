Это музыка о веселье: Макс Барских выпустил экспериментальный сингл - Silence (Видео)

Украинский певец Макс Барских представил новый экспериментальный EDM-сингл Silence, записанный на английском языке. Лирик-видео вышло на официальном Youtube-канале музыканта.

Silence – экспериментальная для артиста робота в стиле summer house. Сингл вышел независимо от будущего альбома Барских "1990" .

Трек посвящен различным летним вечеринкам на яхтах, музыкальным фестивалям и танцполам на открытом воздухе.

"Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... Silence – это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье", - так описал свою новинку Барских.

Также это первая англоязычная работа певца за 8 лет.