Слушаем новый трек Макса Барских с Джаро: аудио Lonely

Барских коллаборируется с музыкантом Джаро и презентует совместный сингл под названием Lonely.

Этим летом музыкант Макс Барских не перестает радовать поклонников новой музыкой.

Макс Барских с музыкантом Джаро выпустил совместный фит под названием LONELY. В этом треке Макс, как и обещал, продолжает экспериментировать и уходить от звучания 90-х годов, которое было характерно для его музыки последние пару лет.

Напомним, что буквально две недели назад украинский артист презентовал экспериментальный EDM-сингл Silence, записанный на английском языке.

Как сообщалось ранее, 8 августа Миша Романова отметила 30-летний юбилей. В списке почетных гостей на празднике оказались певец Макс Барских и режиссер Алан Бадоев.