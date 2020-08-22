Оля Полякова приглашает на белый танец в новой песне: аудио

Украинская певица Оля Полякова 21 августа на своем канале в YouTube презентовала новый трек "Белый танец".

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников выпуском новой аудиороботы "Белый танец". Композицию артистка охарактеризовала как диско-драму.

По словам Поляковой, новый трек - это "история главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье".

Эксцентричная Оля Полякова называет "Белый танец" также музыкальным экшном. На странице звезды в Instagram трек собрал более 137 тысячи просмотров.

Напомним, суперблондинка Оля Полякова получила травму во время своего выступления.

Также, недавно популярная певица Оля Полякова предстала в коротких шортиках.

Кроме этого, в конце июля стало известно об окончании съемок комедии "Звезды по обмену" режиссера Алексея Даруги. Главные роли исполнили звезды украинского шоу-бизнеса Оля Полякова и Дзидзьо.