Оля Полякова приглашает на белый танец в новой песне: аудио

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников выпуском новой аудиороботы "Белый танец". Композицию артистка охарактеризовала как диско-драму.
По словам Поляковой, новый трек - это "история главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье".
Эксцентричная Оля Полякова называет "Белый танец" также музыкальным экшном. На странице звезды в Instagram трек собрал более 137 тысячи просмотров.
Напомним, суперблондинка Оля Полякова получила травму во время своего выступления.
Также, недавно популярная певица Оля Полякова предстала в коротких шортиках.
Кроме этого, в конце июля стало известно об окончании съемок комедии "Звезды по обмену" режиссера Алексея Даруги. Главные роли исполнили звезды украинского шоу-бизнеса Оля Полякова и Дзидзьо.